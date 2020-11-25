Galatasaray ve Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği ile sarı-kırmızılı kulübün kripto parası "$GAL Fan Token"ın, kripto para işlem platformu Paribu'da listeleneceği duyuruldu.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile Paribu Üst Yöneticisi Yasin Oral ve Socios.com Üst Yöneticisi Alexandre Dreyfus katıldı.

"Siz baskın seçim görmemişsiniz"

Sarı-kırmızılı kulüpteki seçim konusunda soruları da yanıtlayan Cengiz, başkan adaylarının 'baskın seçim' ifadelerini eleştirdi. Cengiz, söz konusu konuya sadece güldüğünü aktadı.

"Önümüzde emsal var. Biz 20 Ocak'ta seçime girdik, 25 Ocak'ta devir teslim aldık. Biz bu arada hocanın da onayıyla Ndiaye'yi aldık, 3 günde. Biz seçim kararını ilan ettiğimizden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Zaten biz 6 transfer dönemi geçirdik, 6 tane dayak yedik. Kimileri demiş baskın seçim. Siz baskın seçim görmemişsiniz. Bir önceki yönetim bize 20 gün bıraktı."

"4 Aralık’ta karar vereceğim"

Başkan Cengiz, seçim için resmi başvuruları yaptıklarını açıkladı.

"Laf olsun diye başvuru yapmayız. İnanmadığımız hiçbir işe de girmeyiz" dedi. 20 gün kala adaylık konusunda karar vereceğini ifade eden Cengiz, "4 Aralık’ta karar vereceğim. Başvurup, başvurmayacağım belli olur."

"Rekabet ne kadar güçlüyse siz o kadar zorlu olursunuz"

Cengiz, baskın seçim yapmadıklarını vurguladı.

"Doğru hareket ettiğimiz ortaya çıktı. Aynı anda 3-4 aday çıktı, saat sektirmediler. Bundan rahatsız olmuyorum. Rekabet ne kadar güçlüyse yarış ne kadar zorluysa siz o kadar zorlu olursunuz. Hepsi Galatasaray için var. Etik diyorlar, çok şaşırıyorum. Etiket için çıkmasınlar etik için çıksınlar. Enseyi karartmayın, moralinizi bozmayın. Bizim genç bir nüfusumuz var. Ne anayasa fırlatmalar ne krizler gördük biz. Çok dinamik bir toplumuz. Pandemide insanlık üst üste çalışıyor. İnsanlık bunun üstesinden gelecektir. 3-4 ay içinde bu pandeminin hakkından geleceğimize ve aldığımız tokenların çok değer kazanacağına inanıyorum."

Cengiz, anlaşma gereği "token"ların yüzde 80'inin Galatasaray'a, yüzde 20'sinin ise Socios'a ait olduğunu ve sarı-kırmızılıların 10 milyon "token"ı bulunduğunu aktardı.