Aralarında, teknik direktör Erol Bulut, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, yüzücü Emre Sakçı, boksör Buse Naz Çakıroğlu ve basketbolcu Melih Mahmutoğlu'nun da bulunduğu isimler, bu anlamlı güne mesajlarıyla destek verdi.

Bu isimlerin birbirlerine verdikleri yanıtlarda farklı bölümünü kullanarak mesajlar paylaştı.

"Tahammülümüz yok. Hiçbir kadının haksızlığa uğramasına, şiddetle karşı karşıya bırakılmasına, kalıplara sığdırılmaya çalışılmasına, onunla yaşamaya mecbur edilmesine, yaşama hakkının elinden alınmasına tahammülümüz yok. Yaşanabilir bir dünya, umut edilebilir yarınlar, inanılası bir gelecek için, her kadın ve her kız çocuğu adına toplumsal bir uyanışa ihtiyacımız var. 'Bugün, şimdi, hemen, yarın çok geç olmadan, kadınlara yönelik her tür şiddete hayır.' diyoruz. Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana gelmesine dahi tahammül etmiyoruz. Bugünden geleceğe iz bırakmak, emanet aldığımız değerleri yarınlara taşımak, geleceğimizi eşitlikle resmetmek için, kadın haklarına, insan hayatına saygı duyan bireyler yetiştirmek için, sessiz kalmıyor, görmezden gelmiyor, üstünü kapatmıyoruz. Kadına şiddete tahammülümüz yok."

Tweet zincirinin sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt ve kulüp çalışanlarının da yer aldığı "Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok!" manifestosunun videosu yayınlandı.