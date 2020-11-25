Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildi.

Prosinecki ile ekibine, kulübe verdikleri hizmet için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilendi.

Hırvat teknik adam Robert Prosinecki yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp, 5 puan toplamıştı.

Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.



Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) November 25, 2020

Robert Prosinecki'ye fesih bedeli ödenmeyecek

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi sona erdirilen teknik direktör Robert Prosinecki'ye fesih tazminatı ödenmeyeceğini söyledi.

Cinkaya, teknik ekiple gerçekleştirdikleri toplantı sonucunda imzaladıkları fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini kaydetti.

"Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladık. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak. Bu süre içerisinde kulüp antrenörlerimiz takımı çalıştıracak. Takıma katkı sağlayacak yeni bir isim için harekete geçtik. Kan değişikliğinin takımımıza olumlu bir etki sağlayacağını düşünüyoruz. Denizlispor büyük bir camia ve bulunduğu konumu hak etmiyor. Bu kötü tablonun değişmesi için elimizden geleni yapacağız."

Öte yandan, yeşil-siyahlı ekip, 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına, kulüp antrenörleri Kenan Atik, Murat Hacıoğlu, Memiş Sarıçam ve Hayrettin Öz yönetiminde yapacağı antrenmanla başlayacak.