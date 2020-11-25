Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle turnuvada 2020-2021 sezonu için format değişikliğine gidildi.

Kupaya katılım hakkına sahip üç takımın (Bakken Bears, Keravnos ve Tsmoki Minsk) FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılması ve Mornar Bar'ın da turnuvadan çekilmesinin ardından, kalan 24 takım, her biri dört ekipten oluşan altı gruba yerleştirildi.

Beşiktaş, Romanya'nın CSM Oradea ve BC CSU Sibiu ile Bulgaristan'ın BC Balkan takımlarıyla D Grubu'nda yer aldı.

Yapılan değişikliklere göre, normal sezon 26-29 Ocak 2021 tarihlerinde bir salonda tek maç üzerinden oynanacak.

Gruplarını en üstte tamamlayan iki takım ve en iyi 3’üncü dört takım son 16 turuna katılacak. Bu turda eşleşmeler kurayla belirlenecek, normal sezonda aynı grupta yer alan takımlar eşleşemeyecek.

Son 16 turu ve çeyrek finaller, 23-25 Mart 2021 tarihlerinde dört ayrı salonda tek maç üzerinden oynanacak.

Dörtlü Final ise 23-25 Nisan 2021 tarihlerinde tek bir salonda yapılacak.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yeni gruplar şu şekilde:

A Grubu: Egis Kormend (Macaristan), Unahotels Reggio Emilia (İtalya), Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Iraklis (Yunanistan)

B Grubu: BC Kyiv-Basket (Ukrayna), BC Rilski Sportist (Bulgaristan), BC Prometey (Ukrayna), Kapfenberg Bulls (Avusturya)

C Grubu: Ironi Ness Ziona (İsrail), Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), BM Slam (Polonya), Sporting CP (Portekiz)

D Grubu: Beşiktaş, CSM Oradea (Romanya), BC CSU Sibiu (Romanya), BC Balkan (Bulgaristan)

E Grubu: London Lions (Büyük Britanya), BC Dnipro (Ukrayna), Anwil (Polonya), Fribourg (İsviçre)

F Grubu: Heroes Den Bosch (Hollanda), BC Parma (Rusya), BC Borisfen (Belarus), Donar Groningen (Hollanda)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda format değişikliği

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda normal sezon 19-22 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamada, turnuvada 2020-2021 sezonu için format değişikliğine gidildiği belirtildi.

Yapılan değişikliklere göre, kupada eleme maçları 16 veya 17 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Türkiye'den Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol, Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve OGM Ormanspor’un katılacağı normal sezon, 19-22 Ocak 2021 tarihlerinde bir salonda tek maç üzerinden yapılacak.

Sekiz grubun ilk 2 sırasında yer alan takımların katılacağı son 16 turu ile çeyrek finaller, 16-18 Mart 2021 tarihlerinde dört ayrı salonda tek maç üzerinden oynanacak.

Dörtlü Final ise 9-11 Nisan 2021 tarihlerinde tek bir salonda gerçekleştirilecek.

Ayrıca, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi normal sezonunda mücadele eden takımlar, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılamayacak.