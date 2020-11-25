Derbinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.
29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak. Dev maçta Numanoğlu'nun yardımcıları, Bahattin Duran ve Süleyman Özay oldu. Maçta dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.
Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:
27 Kasım Cuma
19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
28 Kasım Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
29 Kasım Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
30 Kasım Pazartesi
19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
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