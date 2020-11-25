Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.

29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak. Dev maçta Numanoğlu'nun yardımcıları, Bahattin Duran ve Süleyman Özay oldu. Maçta dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.

Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:

27 Kasım Cuma

19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

28 Kasım Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek

16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

30 Kasım Pazartesi

19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat

19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy