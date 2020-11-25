Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 05:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Solskjaer: Maç genelinde iyi futbol oynadık
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden İngiliz ekibi Manchester United'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.
Old Trafford Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manchester United'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının ilk yarıdaki futbolundan memnun kaldığını belirtti.
Solskjaer, "İkinci yarı futbolcuların performansı düştü ancak maç genelinde iyi futbol oynadık. Çok iyi goller atıldı." dedi.
Marcus Rashford'un bugünkü karşılaşmadaki performansını çok beğendiğini dile getiren Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında karşılaşacakları Paris Saint German (PSG) maçına odaklanacaklarını kaydetti.
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