E Grubu'nda peplasmanda Fransız ekibi Rennes'e konuk olan Chelsea, rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golünü 85. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sevilla, deplasmanda Krasnodar'ı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ivan Rakitic ve 90+5. dakikada Munir El Haddadi atarken, Rus temsilcisinin tek golü 56. dakikada Wanderson'dan geldi.

Grupta puanını 10'a çıkaran Chelsea ve Sevilla, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Rennes ve Krasnodar'ın birer puanı bulunuyor.

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Alman ekibi Leipzig'i 11. dakikada Neymar'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 yenildi. Ev sahibi ekibin gollerini 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Marcus Rashford ve 90+2. dakikada Daniel James atarken, Medipol Başakşehir'in golünü 75. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

G Grubu'nda oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i Sergino Dest, Martin Braithwaite (2) ve Antoine Griezmann'ın golleriyle 4-0 yendi.

Juventus ise sahasında geriye düştüğü maçta Ferencvaros'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İtalyan temsilcisine üç puanı getiren golleri Cristiano Ronaldo ve Alvaro Morata attı.

G Grubu'nda 12 puanlı Barcelona ve 9 puanlı Juventus, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Daha önce Chelsea ve Sevilla, gruptan çıkmayı garantilemişti.

F Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın iki kez rakip fileleri havalandırdığı maçta Belçika'nın Club Brugge takımını 3-0'lık skorla geçti.

[Fotoğraf: Reuters]

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Rennes (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya): 1-2

F Grubu

Lazio (İtalya) - Zenit (Rusya): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 3-0

G Grubu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-4

Juventus (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1

H Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-0

Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir: 4-1