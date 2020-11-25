Manchester United'a galibiyeti getiren goller 7 ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada penaltıdan Rashford ve 90+2. dakikada James'ten geldi.

Medipol Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada frikikten Deniz Türüç attı. Turuncu-lacivertli takımın Edin Visca ile bir şutu da direkten döndü.

Turuncu-lacivertli ekip, grupta oynadığı dördüncü maçta 3. yenilgisini alırken, üçüncü galibiyetini alan Manchester United puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Medipol Başakşehir, gruptaki beşinci maçını 2 Aralık Çarşamba günü sahasında Leipzig ile oynayacak.

Okan Buruk'un değişiklikleri sonucu değiştirmedi

Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Okan Buruk, ilk yarı 3-0 sona erince ikinci yarıya değişiklikle başladı. İrfan Can Kahveci'yi kenara alan Buruk, Mahmut Tekdemir'i sahaya sürdü.

Mücadelenin 61. dakikasında Chadli'nin yerine Fredrik Gulbrandsen'i oyuna alan Okan Buruk, 74'te de Bolingoli'nin yerine Hasan Ali Kaldırım'ı, Berkay Özcan'ın yerine de Giuliano'ya şans verdi. Buruk, son değişikliğini ise 87'de Skrtel'in yerine Ponck'u oyuna alarak gerçekleştirdi.

Deniz Türüç, Başakşehir'deki ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Deniz Türüç, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Manchester United'a attı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında kazanılan frikiği kullanmak için topun başına geçen Deniz'in şutunu kaleci De Gea çizgiyi geçtikten sonra çeldi. Hakem gol çizgisi teknolojisiyle gelen uyarı sonrasında gol kararını verdi.

Tuanzebe cezalı duruma düştü

Manchester United'ın genç savunma oyuncusu Alex Tuanzebe gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

İkinci yarıda Lindelöf'ün yerine oyuna giren Tuanzebe, 55. dakikada sarı kart gördü. Bu mücadeleden önce sarı kart ceza sınırında olan Tuanzebe, takımının gelecek hafta sahasında Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.