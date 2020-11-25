Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 7. ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada Marcus Rashford, 90+2. dakikada James attı.

Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 75. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında ise PSG, Leipzig'i Fransa'da 1-0 yendi.

Grupta dördüncü maçlar sonrasında Medipol Başakşehir 3 puanla son sırada kaldı. Manchester United puanını 9'a yükselterek liderliğini korudu. Paris Saint-Germain (PSG) 6 puanla ikinci, aynı puna sahip Leipzig ise üçüncü sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, gruptaki beşinci maçını 2 Aralık Çarşamba günü sahasında Leipzig ile oynayacak.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - UNITED ÖNE GEÇTİ 7. dakikada Telles'in kullandığı köşe vuruşu ceza yayı üzerinde Fernandes'in önünde kaldı. Portekizli oyuncunun gelişine sert şutu kaleci Mert'in çabalarına rağmen ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay'ın topuna Manchester United'lı Maguire müdahale etti. Müdahale sonrası topu önünde yakalayan Visca'nın şutu kaleyi bulmadı.

GOL - FARKI İKİYE ÇIKTI 19. dakikada Telles'in sol kanattan yaptığı ortasını kontrol etmek isterken elinden kaç.kaçıran kaleci Mert'ten seken topu Fernandes tamamladı ve bir kez daha ağları havalandırdı. 2-0

PENALTI 33. dakikada Bolingoli'nin ceza sahasında Rashford'ı düşürmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

GOL - FARKI ÜÇE ÇIKTI 35. dakikada pnaltı atışını kullanan Rashford, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 3-0

38. dakikada sağ taraftan atılan serbest vuruşa yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

42. dakikada Bolingoli sol taraftan rakip takımın ceza sahasına girerek topu Demba Ba'yla buluşturdu. Demba Ba'nın şutu rakip takım oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

İlk yarı Manchester United'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı şut, kaleci De Gea'nın müdahalesiyle kornere çıktı.

54. dakikada Demba Ba, hava topunda Tuanzebe'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Tuanzebe bu pozisyon sonucunda sarı kart gördü.

58. dakikada atılan uzun topla sağdan Manchester United ceza sahasına giren Deniz Türüç topu Rafael'e bıraktı. Rafael'in ceza sahası dışından yaptığı şut üstten auta gitti.

GOL - DENİZ ATTI 75. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı frikik tam köşeye doğru gitti, De Gea şutunu çıkarsa da topun çizgiye geçmesine engel olamadı. 3-1

78. dakikada Visca'nın ceza sahası yuvarlağından vurduğu şut üst direkten döndü.

GOL - 90+2. dakikada gelişen hızlı atakta Greenwood'un pasıyla altıpasta bomboş topla buluşan James'in vuruşu ağları havalandırdı. 4-1

Karşılaşmayı Manchester United 4-1 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: Old Trafford.

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe.

Manchester United: De Gea, Wan Bissaka (Dk. 59 Brandon Williams), Lindelöf (Dk. 46 Axel Tuanzebe), Maguire, Telles, Fred, Van de Beek, Bruno Fernandes (Dk. 59 Mason Greenwood), Rashford (Dk. 59 Daniel James), Martial (Dk. 82 Nemanja Matic), Cavani.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel (Dk. 87 Carlos Ponck), Epureanu, Bolingoli (Dk. 74 Hasan Ali Kaldırım), Berkay (Dk. 74 Giuliano ), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Mahmut Tekdemir), Chadli (Dk. 61 Fredrik Gulbrandsen), Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

Goller: Dk. 7 ve 19 Bruno Fernandes, Dk. 35 Marcus Rashford (penaltıdan), Dk. 90+2. James (Manchester United), Dk. 75 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 55 Tuanzebe, Dk. 86 Harry Maguire (Manchester United), Dk. 78 Martin Skrtel, Dk. 85 Mahmut Tekmedir, Dk. 89 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)