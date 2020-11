Dünyaca ünlü bir konsol oyununun yapımcıları, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in yüzünü oyunlarında kullandı.

Ibrahimovic, futbol oyununda yüzünün izinsiz kullanılmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"Oyunda yüzümün kullanması için kim izin verdi? Ben böyle bir izin verdiğimi hatırlamıyorum."

Somebody is making profit on my name and face without any agreement all these years.

Time to investigate