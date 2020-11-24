Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 21:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Anadolu Efes'te 4 pozitif vaka
Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlere yapılan koronavirüs testleri sonucunda 4 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
"20 ve 23 Kasım 2020 tarihlerinde kulüp çalışanı, oyuncu ve antrenörlerimize yapılan Covid-19 testlerinde toplam 4 pozitif vaka tespit edilmiştir. Semptom göstermeyen 3 kişinin evde izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Semptom gösteren 1 kişinin tedavisine hastanede devam edilmektedir."
Anadolu Efes Spor Kulübü Açıklaması: pic.twitter.com/CkLvdH79fk— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 24, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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