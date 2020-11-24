Beşiktaş'a ABD'li oyun kurucu
Beşiktaş erkek basketbol takımı, Amerikalı oyun kurucu Joel Berry'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı ekip, 25 yaşındaki oyun kurucu Joel Berry ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Son olarak NBA G Ligi ekiplerinden 1,83 metre boyunda ve 25 yaşındaki basketbolcu, 2012'de ABD 17 yaş Altı takımıyla dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. North Carolina ile 2017'de NCAA şampiyonluğuna ortak olan Berry, 2018-2019 sezonunda NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers ile sözleşme imzaladı.
Joel Berry II Beşiktaş'ta— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) November 24, 2020
Erkek Basketbol Takımımız, Joel Berry II’yi kadrosuna kattı.
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Berry daha sonra NBA G Ligi takımlarından South Bay Lakers ile anlaştı. 2019-2020 sezonunda Greensboro Swarm'da forma giyen ABD'li oyuncu, 34 karşılaşmada 8 sayı, 2,1 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla görev aldı.
@JoelBerryII pic.twitter.com/fZPIdfVIag— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) November 24, 2020
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