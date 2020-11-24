Kırmızı-beyazlı kulüpte bugün Karabağ maçı öncesi A Takım futbolcularına, teknik heyete ve destek ekibine yapılan Covid-19 PCR testi sonuçları belli oldu. 2 sporcu ve teknik heyetten bir kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Üç ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçleri ilgili protokoller doğrultusunda başlandı.

Öte yandan daha önce test sonucu pozitif çıkan bir sporcunun test sonucu da negatife döndü.

Demir Grup Sivasspor'umuzda Kovid-19 PCR test sonuçları hakkında bilgilendirme pic.twitter.com/ZtV0Ft6Xqb — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 24, 2020

Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ömer Otyakmaz'ın cenazesinin 25 Kasım Çarşamba günü Sivas'ın Doğanşar ilçesinde toprağa verilecek.