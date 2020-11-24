Türkiye Kupası'nda bir sürpriz daha
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, ağırladığı Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a 3-0 yenildi. Esenler Erokspor, bu sonuçla 5. tura yükseldi.
14. dakikada Esenler Erokspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında soldan topu süren Samet Dağlı, Aziz Kızılgün'e pası atıp, içeri koşu yaptı. Aziz bekletmeden pası verince kaleciyle karşı karşıya kalan Samet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
35. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Mert Somay'dan orta sahada aldığı topu Koray Altınay'ı geçip rakip ceza sahasına kadar süren Aziz Kızılgün, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2
75 dakikada Esenler Erokspor 3. golü buldu. Koray Altınay'ın kendi ceza sahası önünde hatalı pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya, kaleciyi de geçip topu ağlara gönderdi: 0-3
Konuk ekip karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrıldı.
Stat: Vefa
Hakemler: Çağdaş Altay, Oğuz Terzi, Hüseyin Aylak
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Lichaj (Dk. 69 Ndao), Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Jimmy Durmaz (Dk. 69 Aksel Aktaş), Koray Altınay (Dk. 82 Murat Sarıgül), Sabo, Zeki Yıldırım, Chahechouhe (Dk. 46 Egemen Pehlivan), Mevlüt Erdinç (DK. 82 Efe Tatlı)
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Aziz Aksoy, Berk Taşkın, Muharrem Öner, Cenk Doğan, Aziz Kızılgün (Dk. 71 Enes Soy), Muammer Sarıkaya (Dk 82 Hakkı Türker), Turgay Vurgun, Onur Alkan (Dk. 82 Murat Kayalı), Samet Dağlı (Dk. 63 Hüseyin Afkan), Mert Somay (Dk. 71 Gaffar Toplu)
Goller: Dk. 14 Samet Dağlı, Dk. 35 Aziz Kızılgün, Dk. 75 Muammer Sarıkaya (Esenler Erokspor)
Sarı Kartlar: Dk. 34 Lichaj, Dk.46 Sabo, Dk. 72 Aksel Aktaş, Dk. 79 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 8 Cenk Doğan, Dk. 73 Gaffar Toplu (Esenler Erokspor)
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