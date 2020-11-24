Kadın ve erkek kategorilerinin ayrımının bulunmadığı ödül için 2'si kadın toplam 15 bisikletçi aday gösterildi.

Son dünya yol ve zamana karşı şampiyonluğunun yanı sıra Kadınlar İtalya Turu'nu da kazanan Hollandalı pedal Anna van der Breggen ile Dünya ve Avrupa Dağ bisikleti şampiyonu Fransız Pauline Ferrand-Prevot, prestijli ödülün adaylarından.

Diğer adaylar arasında, ödülü son kazanan Fransız Julian Alaphilippe, Fransa turu şampiyonu 22 yaşındaki Sloven Tadej Pogaçar, üst üste ikinci kez İspanya turu'nu kazanan bir başka Sloven Primoz Rogliç, İtalya turunun galibi Britanyalı Tao Geoghegan Hart gibi isimler de yer aldı.

Bugüne kadar hep erkeklerin layık görüldüğü ödülü en fazla alan isim İspanyol Alberto Contador. Contador, 92 yılından beri verilen ödülü 4 kez kazandı.