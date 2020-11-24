Bu sezon dış sahada 5 maça çıkan sarı lacivertliler, bu mücadelelerin 4'ünden galip ayrıldı. Sadece Galatasaray ile berabere kalan Erol Bulut'un ekibi, 13 puanı hanesine yazdırdı.

Son iki sezonda İstanbul dışında sadece 5 maç kazanan Fenerbahçe, bu kötü tabloya da son verdi.

Sarı lacivertliler, bu sezon Çaykur Rizespor, Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ni sahalarında yenerek Anadolu'da 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Erol Bulut'un takımı, deplasmanda attığı 12 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Geçen sezon deplasmanda maç başına 1 gol atan Fenerbahçe, bu sezon ortalamayı 2,4’e yükseltti.

Öte yandan sarı lacivertliler 9 haftada toplam 17 gole imza atarken, bunların dağılımıyla da dikkat çekti.

Fenerbahçe'de 10 farklı isim, bu sezon rakip ağları bulmayı başardı. Defanstan Serdar Aziz ve Gökhan Gönül, 1’er golle takımına katkı sağladı.

Orta saha ise şu ana kadar Fenerbahçe’nin gol yükünü çekti. Jose Sosa ve Diego Perotti 3’er kez fileleri havalandırırken; Ozan Tufan 2, Mert Hakan ve Pelkas da 1’er kez gol sevinci yaşadı.

Takıma bu sezon katılan üçlüden Samatta 2 gol atarken, Tanzanyalı ismi Papis Cisse ve Enner Valencia 1’er golle takip etti.