Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
A Milli Basketbol Takımı'na iki oyuncu dahil edildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosuna, Galatasaray'dan Hüseyin Göksenin Köksal ve Bahçeşehir Koleji'nden Burak Can Yıldızlı dahil edildi.
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın aday kadrosu açıklanmıştı. Aday kadroya iki oyuncu dahil edildi.
"FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın aday kadrosuna Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray) ve Burak Can Yıldızlı (Bahçeşehir Koleji) dahil edildi."
12 Dev Adam 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek organizasyon koronavirüs salgını nedeniyle fanus düzeninde yapılacak.
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