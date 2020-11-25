Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta E Grubu'nda oynanan iki maçla başladı.

Deplasmanda Fransız ekibi Rennes'e konuk olan Chelsea, rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golünü 85. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sevilla, deplasmanda Krasnodar'ı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ivan Rakitic ve 90+5. dakikada Munir El Haddadi atarken, Rus temsilcisinin tek golü 56. dakikada Wanderson'dan geldi.

Grupta puanını 10'a çıkaran Chelsea ve Sevilla, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Rennes ve Krasnodar'ın birer puanı bulunuyor.