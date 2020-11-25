Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre, dün akşam Sivas Belediyespor maçında da ağları sarsamayan ve morali bozulan Samatta'ya ilk destek saha içinde antrenör Mehmet Yozgatlı'dan geldi.

Yozgatlı'nın oyuncu ile moral konuşması yapmasının ardından soyunma odasında takım arkadaşları da Tanzanyalı oyuncuya destek verdi.

"Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz"

Arkadaşlarının desteğini alan Samatta ile daha sonra teknik direktör Erol Bulut baş başa görüştü

"Sana ve kalitene inanıyorum en kısa zamanda gerçek Samatta’yı göstereceksin."

Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Samatta ile görüşme gerçekleştirdi.

“Önümüzdeki yol çok uzun, senin bu takıma katacağın daha çok şey var. Kaçırılmış bir şey yok. Hepimiz sana inanıyor ve güveniyoruz."

"En kısa sürede gerçek Samatta’yı göstereceğim"

Samatta, taraftarların desteğini de teşekkür etti.

"Hepinize minnettarım, zor zamanlardan geçiyorum evet çok çalışarak zamanımın gelmesini bekliyorum. İnanıyorum ki en kısa sürede gerçek Samatta’yı göstereceğim."