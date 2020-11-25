Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Zoom" uygulaması üzerinden düzenlediği basın toplantısında, sezon başından beri Covid-19 ile mücadele ettiklerini belirtti.

"Bu salgından en fazla etkilenen takımlardan biri olduk"

Aztopal, hafta başı yapılan Covid-19 testleri sonucunda bir oyuncularında daha pozitif vakaya rastlandığını aktardı.

"Son kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan oyucumuz ile birlikte bu sezon 17 futbolcumuz bu salgına yakalanmış oldu. Bütün tedbirleri almamıza rağmen bunların hepsi bir anda olmasa da bu salgından en fazla etkilenen takımlardan biri olduk."

"Kontrol amaçlı hastanede tedavileri sürüyor"

Aztopal, Covid-19'a yakalanan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın son yapılan testinin negatif olduğunu belirtti.

"Teknik direktörümüz izolasyon süreci devam ettiği için Tuzlaspor maçında takımın başında yer almayacak. Ayrıca kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım ve başkan yardımcımız Mustafa Erkanat'ın tedavileri hastanede devam ediyor. Durumları iyi ancak kontrol amaçlı hastanede tedavileri sürüyor."