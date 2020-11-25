Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kadar sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol yiyen ve bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda olan Trabzonspor, 1-0 kazandığı Erzurumspor mücadelesi sonrası bu kötü seriye son verdi.

Son olarak geçen sezonun 18’inci haftasında 6-0 galip geldiği Kasımpaşa karşılaşmasından bu yana ilk kez evinde oynadığı bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, gelecek adına da umut verdi.

İlk günden beri hedef takım savunması

11 maçlık kötü seriyi Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında gol yemeyerek sonlandıran Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı da göreve başladığı ilk günden bu yana takım savunmasına verdiği önemi dillendiriyor.

Avcı, Trabzon’daki ilk açıklamasında savunmada zafiyet olduğunu ancak bunun bireysel değil takım savunmasından kaynaklandığını belirtmişti.

Bordo-mavili takımın başındaki ilk maçı olan Erzurumspor mücadelesi öncesi de antrenmanlarda takım savunmasını geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermişti.

Sırada kazanma alışkanlığı var

Yeni takımıyla ilk sınavından zaferle ayrılan ve zamanla takım savunmasını ileri seviyeye taşımayı hedefleyen Avcı, bu süreci en az kayıpla geçirmeyi planlıyor.

Deneyimli teknik adam, takımın kazanma alışkanlığı edinmesini ve bu sayede hem takımın özgüven kazanmasını hem de sportif başarıyı yakalamayı arzuluyor.

Sezona kötü başlayan bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın, devre arasına kadarki süreci en iyi şekilde geçirip ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyelerle de hedeflerini yukarıya taşımayı planladığı kaydedildi.

Camiada devamlılık beklentisi

Trabzonspor’un Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçı gol yemeden tamamlayarak hem kötü sonuçlara hem de istatistiklere son vermesi camiaya moral verdi.

Aynı zamanda takımın da oyun içerisinde belirli aralıklarla yaptığı başarılı işler umut verirken, yakalanan bu havanın sürdürülebilir olması noktasında camiada beklentiler de arttı.

Camianın beklentilerinin farkında olduğunu belirten teknik direktör Avcı ise camiadan kısa bir süreliğine sabır beklentisi içerisinde olduğunu ifade etti.

Avcı da iyi başlayanlar listesinde

Bu arada Trabzonspor'un başında iç sahada ilk lig maçına çıkan son 6 teknik adam da sahadan galip ayrıldı.

Bordo-mavililerde Ziya Doğan Adanaspor, Ersun Yanal Osmanlıspor, Tolunay Kafkas Gaziantepspor, Şota Arveladze Bursaspor, Hüseyin Çimşir Kasımpaşa ve son olarak Abdullah Avcı Trabzonspor ile ilk iç saha maçında Büyükşehir Erzurum Belediyespor’u mağlup etti.