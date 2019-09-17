Erzurumspor'da teknik adam belirsizliği17 Eylül 2019 Salı 17:20 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 17:32
Mavi-beyazlı ekip, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu teknik direktör Osman Özköylü ile anlaşma sağlayamadı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Osman Özköylü ile anlaşma sağlanamadığı bildirildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübün yapılan yazılı açıklamada, Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığının duyurulduğu aktarıldı.
Açıklamada, Erzurumspor Kulübü olarak prensip anlaşmasına varılan Özköylü ile nihai anlaşmanın sağlanamadığı belirtilerek, "Takımımızı çalıştıracak teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor. Erzurumspor camiamız ve futbol kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA