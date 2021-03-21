Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

"Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."