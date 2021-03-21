Haber Giriş: 21 Mart 2021 Pazar 19:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
"Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Kamuoyunun Bilgisine | pic.twitter.com/RQU3bUymzU— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) March 21, 2021
Etiketler: Erzurumspor
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