Ertuğrul Doğan: Hedefimiz Trabzonspor'u zirveye çıkarmak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'ni ziyaret etti.

"Abdulah Avcı ile şampiyonluklar yaşadık, kupalar kazandık"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ziyarette basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Biz Abdullah hocayla şampiyonluklar yaşadık, kupalar kazandık. Planımız aynı süreci tekrarlamak, yine başarılar elde etmek. Hocanın da bizim de aklımızdaki nokta bu. İnşallah tüm camia şampiyon olduğumuz yıl gibi tekrar bir araya gelerek taraftarlarımızla, derneklerimiz ve yönetimimizle aynı çizgide durarak yeniden Trabzonspor'u zirveye taşımak hedefimiz."

"Umarım hakemlerimiz milli aradan sonra daha formda gelmiştir"

Doğan, son günlerde Merkez Hakem Kuruluna yönelik gündeme de değindi.

"Pendik maçından sonra açıklama yapmıştım. Aynı düşüncelerim devam ediyor, hiçbir şey değişmedi. Umarım onlar da milli aradan sonra daha formda gelmişlerdir. Çünkü bazı hataların aslında hata olmadığı, bazı şeylerin görülüp verilmediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bunları yaşamayacağız. Söylediklerim sadece bizim için değil özellikle başta tüm Anadolu kulüpleri için söylüyorum. Bu hataların yaşanmadığı bir dönem olmasını temenni ediyorum."

"Trabzonspor'un, ekonomisinin sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor"

Daha sonra bordo-mavili taraftarların sorularını cevaplayan Ertuğrul Doğan, gelir getirecek önemli projeler yaptıklarını söyledi.

"Trabzonspor'un ekonomisinin acil olarak sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Kulübün geliri, giderinin yarısını karşılamıyor. Ben bu problemlerin tamamını bilerek buraya geldim. Çalışmalarımız devam ediyor. Gayrimenkullerimizi değerlendirmeye çalıyoruz."

"Trabzonspor'un en güçlü olduğu dönemler STK'ların yanında olduğu dönemlerdir"

Dernek başkanı İsmail Turgut Öksüz, Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin Türkiye'de 1999 yılından bu yana olan tek delege derneği olduğunu kaydetti.

"Hem nitelik hem de nicelik olarak en güçlü derneğidir. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi iş adamlarından oluşan ve kademe kademe üniversiteli Trabzonsporlular derneği ve gençlik kollarından oluşan Trabzonspor'un başkanı, bugün sayın başkanım ve daha önceki başkanlarım döneminde en güçlü Sivil Toplum Kuruluşu'dur. Biz, tribün taraftar derneği değiliz. Biz Trabzonspor'umuzun hem başkanımızın hem de yöneticilerimizin yükünü almak adına müracaat eden değerli Trabzonlu hemşehrilerimizin Trabzonspor kongre üyesini daha fazlaya çıkarmanın aracılığını yapan bir derneğiz. Trabzonspor'un en güçlü olduğu dönemler STK'ların yanında olduğu dönemlerdir. Bu amaçla bir araya geldik. Arkadaşlarım adına teşekkür ederim."