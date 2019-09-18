Ersun Yanal kadroda değişikliğe gidiyor18 Eylül 2019 Çarşamba 13:39 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:47
Son iki maçta 5 puan kaybeden sarı lacivertlilerde özellikle Alanyaspor karşısında savunmadaki bireysel hatalar sonrası Ersun Yanal'ın, cumartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında kadroda bazı değişikliklere gideceği öğrenildi.
İlk 2 hafta gösterdiği performansla Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, sonraki iki hafta aradığını bulamadı.
Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-1 mağlubiyetle dönen sarı lacivertlilerde savunmadaki hatalar dikkat çekti. Bu maçta özellikle Zanka, Jailson, Ozan ve Dirar zor anlar yaşadı.
Yanal'ın değişiklik planı
Teknik direktör Ersun Yanal önümüzdeki hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında defans hattında değişikliğe gitmeyi planlıyor.
Büyük ölçüde hazır olan Adil Rami’nin, Zanka'nın yanında oynaması bekleniyor.
Sarı lacivertliler sakatlığı geçen ve çalışmalarını sürdüren Isla'dan da haber bekliyor.
Şilili futbolcunun hazır olması durumunda, 3 haftadır sağ bekte oynayan Ozan Tufan’dan formasını geri alacağı öğrenildi.
Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığında sol bekte oynayan Dirar'ın Ankaragücü karşısında da aynı bölgede görev yapması bekleniyor.
Emre Belözoğlu’nun yokluğunda Aytemiz Alanyaspor maçındaki orta saha kurgusu Tolga-Gustavo ikilisinden oluşurken, sarı lacivertliler topu ileriye taşımakta zorlanmıştı.
Deneyimli kaptanın dönmesiyle birlikte Emre - Gustavo ikilisinin orta alanda yer alacağı gelen haberler arasında.
Kaynak: TRT Spor