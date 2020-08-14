Hamit Turhan ve Gökhan German’ın hazırladığı kitabın ön sözü Ergin Ataman’ın da idolü olarak nitelendirdiği efsane koç Aydın Örs tarafından yazıldı.

Söyleşi tarzındaki kitapta Ergin Ataman’ın İstanbul’da ve İtalya’nın Brescia kentinde geçen çocukluğu, kariyerinde yaşadığı başarılar ve hayal kırıklıklarının yanı sıra karakteri de ele alındı.

Kitabın tanıtımında dijital ortamda basın mensuplarıyla buluşan Ergin Ataman, yazılan eserden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Basketbol gündemi hakkında da konuşan Ataman, Anadolu Efes olarak kadrolarını koruduklarını ve yeni sezonda da Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi.

Başarılı teknik adam, takımın yıldızı Shane Larkin hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman, skorer oyuncu ile sözleşme uzattıklarını açıkladı.

an "Larkin Türk statüsüne geçti ancak henüz milli takımda oynamadığı için ligde yerli oyuncu olarak oynama hakkı kazanamadı. Umarım Spor Bakanlığı ve federasyon bu sorunu çözer ve biz de fedakarlığımızın karşılığını alırız. Aksi halde Larkin’i uzun bir süre lig maçlarında oynatamayacağız." dedi.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi yönetimine de kırgın olduğunu söyleyen tecrübeli koç, "Futbolda Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi sezonu tamamlayabilirdik. Sezonu açık ara farkla lider bitirdik. Avrupa Ligi yönetimi bizi onore edebilirdi. Onlara kırgınım." ifadesini kullandı.