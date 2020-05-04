Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Socrates Dergisi'ne koronavirüs sürecini değerlendirdi.

Oyuncuların 3 haftadır idmanlara devam ettiğini belirten tecrübeli koç, dezenfekte edilen tesislerin günde 3 saat açıldığını ve kendisinin de oyuncuları denetlemek üzere orada bulunduğunu belirtti.

"Sezonun başlamasına olumlu bakıyorum"

Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi'nde sezonunun geleceği ile ilgili de konuşan 54 yaşındaki teknik adam, koçlar arasında fikir birliği olmadığını, kendisinin de aralarında bulunduğu bir grubun sezonun yeniden başlamasına olumlu yaklaştığını söyledi.

Oyun kurucuları Larkin ve Micic'in uyumuna da değinen Ataman, "Micic organizatör, Larkin ise bitirici. İkisinin uyumu bizim için lüks, rakipler için sıkıntılı bir durum oldu" ifadesini kullandı.

Bu sezonki Efes, NBA’de play-off yapar mı?

Tecrübeli koç, "Bu sezonki Efes, NBA’de play-off yapar mı?" sorusuna ise “Oynadığımız sert ve akıcı basketbolun yanı sıra rotasyonu 10-11 oyuncuya çıkardık. Keşke böyle bir çağrı alıp gitsek de bir sezon NBA’de oynayıp boyumuzun ölçüsünü alsak” şeklinde esprili bir cevap verdi.

Hem Galatasaray hem de Efes'te uzun yıllardır Vassilis Spanoulis'i transfer etmek istediğini söyleyen Ataman, "Spanoulis, oyuncu olarak olmadı ama umarım bir gün antrenör ve menajer olarak birlikte çalışırız” diyerek temennisini dile getirdi.

"En iyisi Shane Larkin"

Başarılı çalıştırıcı, Petar Naumoski, Deron Williams, Carlos Arroyo ve Shane Larkin gibi birlikte çalıştığı oyun kurucular arasında en iyisinin Shane Larkin olduğunu belirtti.

Ataman'ın ilk 5 seçimi

Ataman, Avrupa Ligi tarihindeki ilk beş seçimini ise Shane Larkin-Vassilis Spanoulis-Will Clyburn-Nikola Mirotic-Jan Vesely şeklinde yaptı.