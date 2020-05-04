Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, transfer süreci, sözleşmesi bitecek olan oyuncularla ilgili Haber Global'e konuştu.

Kocadağ adı Beşiktaş ile anılan Alanyaspor'un futbolcusu N'Sakala ile ilgili ''Çok futbolcuyla temas halindeyiz ama basında yazıldığı gibi anlaşma yok. Görüşme aşamasındayız. Salgından önce çalışmalarımız başlamıştı ama şu an anlaşma konusunda acele etmeyeceğiz. Önce piyasayı görelim." yorumunu yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Kocadağ, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili konuştu.

"Caner ve Gökhan'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Benim oyunculardan aldığım izlenime göre, Caner ve Gökhan ilk olarak bizimle görüşecekler. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporuyla birlikte değerlendirip bir karar vereceğiz. Kendi şartlarımıza uyarsa Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz. Anlaşamazsak da zaten sezon sonunda serbest kalacaklar."

Feyenoord'da forma giyen Oğuzhan Özyakup ile ilgili de konuşan Emre Kocadağ ''Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Hollanda onun için bir hava değişimi oldu. Seneye aramıza katılacak." dedi.