Ataman, gazetecilere yaptığı paylaşımda ABC'nin güzel bir maçla tamamlandığını belirtti.

"İspanya Basketbol Ligi muhteşem bir final maçı ile sonlandı ve Barcelona'yı 69-67 yenen Baskonia şampiyon oldu. Benim gibi bu maçı izlerken vicdanı sızlayanlar oldu mu acaba? Tebrikler Baskonia, tebrikler Barcelona. En büyük tebrik, geri adım atmadan ülkede basketbol heyecanını son saniyeye kadar yaşatan ACB organizasyonuna."

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu ile Avrupa Ligi organizasyonu, sezonu sonlandırma kararı almıştı.