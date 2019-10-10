Almanya Milli Takımı ile kampta bulunan Emre Can, Arjantin ile yapılan hazırlık maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Juventus'ta mutlu olmadığını belirten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ''Bu sezon süre bulmakta zorlanıyorum fakat milli maçların ardından formayı almayı umuyorum'' dedi.

Almanya Milli Takım teknik direktörü Joachim Löw'e ayrı bir parantez açan Emre Can, ''Juventus'ta yaşadığım sıkıntılara rağmen, bana güvenip takımda yer verdiği için ona minnettarım'' şeklinde konuştu.

Juventus'ta 2'inci sezonunu geçiren orta saha oyuncusu, bu sezon sadece 81 dakika süre alabildi.

İtalyan ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu, Şampiyonlar Ligi kadrosuna da dahil etmemişti.

Kaynak: TRT SPOR