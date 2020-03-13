Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hakkında çıkan teknik direktörlük haberlerine cevap veren Belözoğlu "Ben bu takımın sadece futbolcusu ve kaptanıyım" dedi.

Sarı Lacivertli takımın bu süreçte ayrışmaması gerektiğine vurgu yapan tecrübeli futbolcu "Benden istenen ve bekleneni önümüzdeki 9 haftalık periyotta yapmaya çalışacağım" açıklamasında bulundu.

Belözoğlu takımın bu süreçte yalnızlaştırıldığına da vurgu yaptı.

Fenerbahçe'yi yalnızlaştıranlara sahada cevap verebilirdik diyen orta saha oyuncusu "Bu düzene isyan edecek bir oyun sergileyebilirdik" şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu takımın bu sezon hedefinden de bahsetti.

Matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının sürdüğünü belirten Belözoğlu "Şampiyonluktan ziyade Türkiye Kupasına yönelmek ve olabildiğince ilk 2 veya 3'üncü sırayı zorlamak daha gerçekçi gibi duruyor" dedi.