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Emrah Başsan 2 yıl daha Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da
[Fotoğraf: AA]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar anlaşma sağlanan Emrah Başsan'ın sözleşme süresinin 2 yıl olduğu duyuruldu.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde kontrolden geçen futbolcumuz Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." denildi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sözleşmesi sona eren Emrah Başsan ile anlaşma sağlandığını daha önce duyurmuştu.
Etiketler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Emrah BaşsanSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 09:25
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