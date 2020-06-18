Sarı kırmızılıların savunma hattı da büyük ölçüde değişmek zorunda kalacak. Galatasaray'da eldivenleri Okan Kocuk giyecek.

Savunmada hem Marcao hem de Donk'tan yararlanılamaması, Fatih Terim'i yeni arayışlara itiyor. Daha önce antrenmanlarda Lemina'yı stoperde deneyen, Çaykur Rizespor maçında da bir bölüm bu bölgede oynatan tecrübeli teknik adamın, Gabonlu futbolcuya stoperde görev verebileceği öğrenildi.

Terim'in savunmada bir diğer seçeneği ise genç stoper Emin Bayram.

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının kadrosunda olan 17 yaşındaki oyuncununda şans bulabileceği gelen haberler arasında.

Florin Andone'nin sakatlığı nedeniyle takımdan ayrılması ve Adem Büyük'ün de kart cezası nedeniyle Galatasaray'da Falcao dışında forvet oyuncusu kalmadı. Sarı kırmızılıların, Gaziantep Futbol Kulübü maçında gol umudu Kolombiyalı yıldız olacak.