İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Koç'a yanıt verdi.

"Koç Grubu YK BV. Ali Koç'un açıklamasını dinledim. 'İmamoğlu Koç Ailesi'nin Projesidir.' komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe'nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle..."

Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle… pic.twitter.com/3pgFCE0gEZ — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2022

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün bugün yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda İmamoğlu'na yönelik, "İnşallah Fenerbahçelilerin İstanbul Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez." değerlendirmesinde bulunmuştu.