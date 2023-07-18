EHF Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, kadınlar ikinci tur, erkekler birinci ve ikinci tur kuraları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi.
Kadınlarda, geçen yılki turnuvada kupaya uzanan Konyaaltı Belediyespor, ikinci turda Bosna Hersek ekibi RK Hadzici ile karşılaşacak. Türk temsilcisi, ilk maçını deplasmanda, ikincisini ise evinde oynayacak.
İlk karşılaşmasına evinde çıkacak Türk takımlarından Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz ekibi ADA Sao Pedro do Sul'la; Ankara Yenimahalle Belediyesi, Hollanda temsilcisi Veneco Velo'yla; Görele Belediyesi ise Hırvatistan'ın ZRK Dugo Selo 55 takımıyla karşılaşacak.
İkinci turda ilk müsabakalar ve rövanşlar
İkinci turda ilk müsabakalar 23-24 Eylül'de, rövanşları 30 Eylül-1 Ekim'de yapılacak.
İlk karşılaşmaların 9-10 Eylül, rövanşlarının 16-17 Eylül'de oynanacağı erkekler birinci tur eşleşmelerinde, Beşiktaş, Ukrayna ekibi Donbas'ı ilk maçta ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu turu geçmesi halinde ikinci turda Kosova ekibi KH Besa Famga'yla eşleşecek.
Spor Toto ise Finlandiya temsilcisi IFK karşısında ilk müsabakasına deplasmanda çıkacak.
Turnuvaya ikinci turdan başlayacak Türk takımlarından Beykoz Belediyesi, Belçika temsilcisi HC Vise BM karşısında ilk maçına evinde çıkacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de ilk karşılaşmasında Norveç'in Runar Sandefjord takımıyla deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Bu turdaki eşleşmelerin ilk maçları 14-15 Ekim, rövanşları 21-22 Ekim'de yapılacak.