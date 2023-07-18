Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.07.2023 15:24

EHF Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen Avrupa Kupası 2023-2024 sezonunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

EHF Avrupa Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, kadınlar ikinci tur, erkekler birinci ve ikinci tur kuraları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi.

Kadınlarda, geçen yılki turnuvada kupaya uzanan Konyaaltı Belediyespor, ikinci turda Bosna Hersek ekibi RK Hadzici ile karşılaşacak. Türk temsilcisi, ilk maçını deplasmanda, ikincisini ise evinde oynayacak.

İlk karşılaşmasına evinde çıkacak Türk takımlarından Armada Praxis Yalıkavak, Portekiz ekibi ADA Sao Pedro do Sul'la; Ankara Yenimahalle Belediyesi, Hollanda temsilcisi Veneco Velo'yla; Görele Belediyesi ise Hırvatistan'ın ZRK Dugo Selo 55 takımıyla karşılaşacak.

İkinci turda ilk müsabakalar ve rövanşlar

İkinci turda ilk müsabakalar 23-24 Eylül'de, rövanşları 30 Eylül-1 Ekim'de yapılacak.

İlk karşılaşmaların 9-10 Eylül, rövanşlarının 16-17 Eylül'de oynanacağı erkekler birinci tur eşleşmelerinde, Beşiktaş, Ukrayna ekibi Donbas'ı ilk maçta ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu turu geçmesi halinde ikinci turda Kosova ekibi KH Besa Famga'yla eşleşecek.

Spor Toto ise Finlandiya temsilcisi IFK karşısında ilk müsabakasına deplasmanda çıkacak.

Turnuvaya ikinci turdan başlayacak Türk takımlarından Beykoz Belediyesi, Belçika temsilcisi HC Vise BM karşısında ilk maçına evinde çıkacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de ilk karşılaşmasında Norveç'in Runar Sandefjord takımıyla deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Bu turdaki eşleşmelerin ilk maçları 14-15 Ekim, rövanşları 21-22 Ekim'de yapılacak.

ETİKETLER
Hentbol
Sıradaki Haber
Ryan Kent Fenerbahçe'ye şampiyonluklar yaşamak için geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Hakkari'deki Cilo buzullarından yaralı kurtarılan çift, o anları anlattı
16:32
Hollanda savunma sanayisinde Türkiye'ye yönelik ihracat kısıtlamasını kaldırdı
16:22
Orman yangınında bir besicinin 31 hayvanı telef oldu
16:16
İsviçre'den "Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi çabalarına" destek
16:12
Yer altından notlar: Ankara Kalesi'nin altında 'gizli' sığınak
16:03
Ankara'da toplu taşıma ücretleri artırıldı
Kızılırmak'ta yakıt benzeri sızıntı inceleniyor
Kızılırmak'ta yakıt benzeri sızıntı inceleniyor
FOTO FOKUS
Yer altından notlar: Ankara Kalesi'nin altında 'gizli' sığınak
Yer altından notlar: Ankara Kalesi'nin altında 'gizli' sığınak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ