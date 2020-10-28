Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'dan LP Salo'nun turnuvadan çekilmesi ve Eczacıbaşı VitrA'nın D Grubu'ndaki son rakibinin belli olacağı Allianz MTV Stuttgart-Dinamo Moskova 2. tur eşleşmesinin koronavirüs önlemleri sebebiyle oynanamaması üzerine, Allianz MTV Stuttgart ve Dinamo Moskova gruba katıldı.

Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda, Almanya'dan Allianz MTV Stuttgart, Rusya'dan Lokomotiv Kaliningrad ile Dinamo Moskova takımlarıyla karşılaşacak.