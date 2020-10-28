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Eczacıbaşı VitrA'nın rakipleri belli oldu
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki son rakipleri belli oldu.
Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'dan LP Salo'nun turnuvadan çekilmesi ve Eczacıbaşı VitrA'nın D Grubu'ndaki son rakibinin belli olacağı Allianz MTV Stuttgart-Dinamo Moskova 2. tur eşleşmesinin koronavirüs önlemleri sebebiyle oynanamaması üzerine, Allianz MTV Stuttgart ve Dinamo Moskova gruba katıldı.
Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda, Almanya'dan Allianz MTV Stuttgart, Rusya'dan Lokomotiv Kaliningrad ile Dinamo Moskova takımlarıyla karşılaşacak.
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