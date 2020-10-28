Liverpool ve Barcelona'nın yakından takip ettiği 21 yaşındaki oyuncuyu, Olympique Lyon'un da izlediği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Lyon'un temsilcilerinin bordo mavili takımın genç oyuncusu için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

Olympique Lyon'un uzun süredir Abdülkadir'i takip ettiği ve gelişimi ile performansını başarılı bulduğu öğrenildi.

Fransız ekibi son olarak 21 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına Bruno Cheyrou'yu gönderdi.

Cheyrou'nun Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen Ömür'ün performansını beğendiği bildirildi.

Lyon yönetimi, transfer etmeyi düşündüğü Abdülkadir için devre arasında somut adım atmayı planlıyor.

Fransız ekibinin Trabzonspor'un, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu için ocak ayında sunulacak teklife ne yanıt vereceği merak ediliyor.