Eczacıbaşı lider yarı finalde

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda Eczacıbaşı, A Grubu’ndaki ikinci ve son maçında Çin’in Tianjin Bohai Bank ekibini 21-25, 23-25 ve 19-25'lik setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Tianjin formasını giyen milli voleybolcu Melissa Vargas sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymedi. Öte yandan Türk voleybol hakemi Nurper Özbar, bu müsabakada görev yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit yarı finalde B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımıyla karşılaşacak. Eczacıbaşı Dynavit, yarı final karşılaşmasını ise 16 Aralık Cumartesi günü TSİ 09.00 veya 14.30’da oynayacak.

Tianjin Bohai Bank - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasının ardından grupta oluşan puan durumu şöyle:

1- Eczacıbaşı Dynavit - 6 puan

2- Tianjin Bohai Bank - 3 puan

3- Gerdau Minas - 0 puan