Galatasaray'da Sergio Oliveira sakatlandı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluştu.
Sergio Oliveira'nın tedavisine başlandı. Futbolcunun durumu yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşecek.
Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma ve orta-şut organizasyonlarıyla tamamlandı.
Galatasaray, 17 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.