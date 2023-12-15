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Spor
AA 15.12.2023 15:55

Galatasaray'da Sergio Oliveira sakatlandı

Galatasaray, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın sakatlandığını duyurdu.

Galatasaray'da Sergio Oliveira sakatlandı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluştu.

Sergio Oliveira'nın tedavisine başlandı. Futbolcunun durumu yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşecek.

Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma ve orta-şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, 17 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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