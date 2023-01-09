Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Üniversite Kış Oyunları ABD'de yapılacak
[AA arşiv]
Dünya Üniversite Kış Oyunları, 12-22 Ocak tarihlerinde ABD'de düzenlenecek. Oyunlarda Furkan Akar, Fatma Yade Karlıklı ve Alp Eren Özkan mücadele edecek.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, New York eyaletindeki Lake Placid'de gerçekleştirilecek oyunlarda Türkiye'den 3 sporcu mücadele edecek.
Türkiye'yi, kısa kulvar sürat pateninde 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar temsil edecek.
Oyunlarda, Fatma Yade Karlıklı ve Alp Eren Özkan da artistik buz pateni branşında yarışacak.
Etiketler: ABD
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