İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan şampiyon ikili, çok mutlu olduklarını belirtti.

Semih Saygıner, dünya şampiyonu olmanın çok ayrıcalıklı olduğunu ve bilardo branşında Türkiye'nin milli takımlar düzeyinde dünyada 1 numara olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyada bilardoyu domine etmesinin sonuçlarının şampiyonluklar olduğunu da sözlerine ekleyen Semih Saygıner, turnuvanın kendileri için çok özel geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Tayfun ile biz, 2003 ve 2004 yıllarında dünya şampiyonu olmuştuk. 19 sene sonra tekrar ekip olup dünya şampiyonu olmak ve böyle bir zor dönemde, bu başarıyı getirmek bizi çok mutlu etti. İnanılmaz bir olay yaşandı Türkiye'de. Evler yıkıldı, insanlar vefat etti, ailelerini kaybetti. Biz 1 hafta evden çıkamadık. Sanki aileden birini kaybetmiş gibi üzüldük. Ama bu başarıyla insanların yüzünde ufak bir tebessüm yaşatabildiysek, bizim için en değerlisi o. Umarım herkesi mutlu etmişizdir."

"Tayfun ile olması çok özeldi"

Dünya şampiyonu olmanın emek ve çalışma istediğini ve bunun için çok çalıştıklarını da dile getiren Saygıner, "Tayfun, ben ve diğer sporcu arkadaşlarımız, sonuna kadar mücadele eden, çok iyi hazırlanan, spora önem veren, bilardonun spor olarak anılmasına katkıda bulunan bir camiayız. Gençlerde dünya şampiyonu olan Burak Haşhaş gibi bu spora önem veren, bundan 15 sene sonra da dünya şampiyonlukları getiren isimlerin olması için çalışıyoruz. Çok duygusal bir turnuva yaşadım. 59 yaşına girdim. Belki de son kez yaşayacağım bunu. Çünkü bilardo gibi bir sporda sürekli başarı çok zordur. Rakibiniz oynarken oturuyorsunuz, herkes şampiyon olmak istiyor. Benim için çok özeldi, Tayfun ile olması çok özeldi. Çünkü ilk şampiyonluğu onunla 19 sene önce yaşadım. Neredeyse insanların hayattan elini çektiği bir yaşta bu şampiyonluğu ülkeme getirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

Tayfun Taşdemir: Bu şampiyonluk çok daha farklıydı

Semih Saygıner'in ardından konuşan Tayfun Taşdemir de, üst üste 3. kez gelen bu başarıda emeği bulunduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Kazanılması gereken çok turnuva olduğunu da ifade eden Taşdemir, "İnşallah nice başarılara diyorum. Yeni başarıları ülkemizle paylaşmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

Milli takımlarda ilk şampiyonluğunu Semih Saygıner'le yaşadığını da söyleyen Tayfun Taşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim milli takımlarda ilk şampiyonluğum ustayla birlikte oldu. 2023 benim için eski ilk şampiyonluğu hatırlattı. Ülkenin duayeniyle bu yükü alıp şampiyonluğa ulaşmak çok güzeldi. Bu sene dünya şampiyonu olmuştum ama bu şampiyonluk çok daha farklıydı. Zaten sevincimi görürsünüz. İçinde olduğumuz ortam, ustayla olan birlikteliğimiz ve milli takım, bu sevinci katladı. Bu anlamda çok özeldi benim için. Çok mutlu ve gururluyum."

İki isim açıklamalarının ardından basın mensuplarına poz verdi.