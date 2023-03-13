Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Gökhan Ünal ile yolların karşılıklı anlaşma ile ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, Gökhan Ünal'ın zor bir dönemde takımın başına geçtiğini belirtti.

"Transfer döneminde de birçok yeni oyuncu kadroya katıldı. Tabii ki bu oyuncuların adaptasyon süreçleri oldu. Yaşanan başarısız sonuçlardan dolayı bir kan değişimi gerekti. Kalan haftalarda takımımızı bir an önce toparlamak için böyle bir karar aldık. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yolumuzu ayırdık. Türk futboluna büyük katkılar sağlayan Gökhan Ünal’a bugüne kadar Altınordu Futbol Kulübüne yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kariyerinde kendisine başarılar dilerim."

Sezona Ufuk Kahraman'la başlayan Altınordu, 19. haftadaki Çaykur Rizespor maçına Gökhan Ünal yönetiminde çıkmıştı.

Altınordu, Gökhan Ünal yönetiminde çıktığı 7 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan alabildi. İzmir temsilcisi ligdeki son 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.