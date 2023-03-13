UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek.

Jeremie Pignard'ın dördüncü hakemliğini yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Willy Delajod ile Stephanie Frappart görev alacak.