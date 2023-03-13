Milli atıcılar, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarıları depremzedelere armağan etti.

Başkent Doha'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi sekiz sporcu temsil etti. Bu sporculardan Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Sarıtürk Temizdemir ve Muhammed Seyhun Kaya, 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerde, birçok yakınını kaybetti, evleri yıkıldı ve arabaları enkaz altında kaldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu yetkililerinin "Bu durumda organizasyona gitmeyebilirsiniz." demesine rağmen Katar'a gelen Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremlerde etkilenen Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Sarıtürk Temizdemir diğer milli atıcılar gibi Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap erkekler kategorisinde altın madalya kazanan Oğuzhan Tüzün, aynı kategoride mücadele eden Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Sarıtürk Temizdemir ve Nedim Tolga Tunçer ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Asbaşkanı Ömer Seyfi Aktülün, depremin gölgesinde yapılan organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği tüfekle yarıştı

Milli atıcı Safiye Sarıtürk Temizdemir, yaşanan depremde evinin yıkıldığını, arabasının da enkaz altında kaldığını dile getirdi.

Safiye Sarıtürk Temizdemir, sadece arabasının hasar görmeyen bagaj kısmında bulunan antrenman çantası ve tüfeğini kurtarabildiğini aktardı.

"Kullanmış olduğum tüfeği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hediye etmişti. Eğer onları kaybetseydim şu an burada olmayacaktım. Devletimiz bize "İsterseniz müsabakaya katılmayabilirsiniz' diye seçenek de sundu. Çünkü herkes bizim yaşadığımız olayın çok zor olduğunu biliyor. Psikolojik olarak gerçekten kötü durumdayız. Burada elimizden gelenin en iyisini yaptık. Güzel sonuçlar aldık. Avrupa Oyunları için puan veren bir yarışmaydı ve hepimiz Avrupa Oyunları'na gitmeye hak kazandık. Güzel sonuçlarla ülkemize dönüyoruz, milletimize armağan olsun."

Rümeysa Pelin Kaya: Bu durumda bile olsak buraya gelip ülkemizi temsil etmek istedik

Milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"Depremde her şeyimizi kaybettik. Federasyonumuza destekleri için çok teşekkür ederiz. Bu durumda bile olsak buraya gelip ülkemizi temsil etmek istedik. Güzel sonuçlarla dönüyoruz. Organizasyonda bir altın madalya bir de dördüncülük elde ettik. Bu başarıları ülkemize armağan etmek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA / Milli atıcı Rümeysa Pelin Kaya]

Oğuzhan Tüzün: Olimpiyatlara kadar performansımız yükselerek devam edecek

Milli sporcu Oğuzhan Tüzün, 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle organizasyona milli takım olarak zor şartlar altında hazırlandıklarını ifade etti.

Oğuzhan, buna rağmen organizasyondan istediklerini aldıklarını belirtti.

"Kendi açımdan da iyi bir müsabaka oldu. Hazır olduğumuzu görüyoruz. Olimpiyatlara kadar performansımız yükselerek devam edecek. Desteklerinden dolayı federasyonumuz ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Kazandığım altın madalyayı depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza armağan ediyorum."

[Fotoğraf: AA / Milli sporcu Oğuzhan Tüzün]

Nedim Tolga Tunçer: Karışık takımda çok küçük bir puan farkıyla madalyayı kaçırarak dördüncü olduk

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, depremden dolayı Türkiye'nin zor durumlardan geçtiğini vurguladı.

"Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Önümüzdeki yarışmalarda daha fazla madalya kazanarak ülkemize gurur ve mutluluk yaşatmak nasip olur. Karışık takımda çok küçük bir puan farkıyla madalyayı kaçırarak dördüncü olduk. Umarım önümüzdeki yarışmalarda madalyayla dönmek, vatandaşlarımızı gururlandırmak nasip olur."

Federasyon Asbaşkanı Ömer Seyfi Aktülün: Sporcularımızdan ikisi enkazdan çıkarak buraya geldi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Asbaşkanı Ömer Seyfi Aktülün de 8 sporcuyla Katar'a geldiklerini anımsattı.

"8 sporcumuzun 3'ü Kahramanmaraş'tan geldi. Sporcularımızdan ikisi enkazdan çıkarak buraya geldi. Burada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde oldular. Hepsine müteşekkiriz. Sportif anlamda güzel bir güzel bir turnuva oldu. İyi neticeler aldık. Bir altın madalya aldık, bronz madalyayı da bir puanla kaçırdık. Genel anlamda sporcularımız çok iyi mücadele etti. Aldığımız madalyayı milletimize armağan ediyoruz."