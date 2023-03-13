Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da divan kurulu toplanacak
Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, 15 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantı saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2022 itibarıyla düzenlenmiş özet yıllık mali, yönetsel ve sportif raporu sunulacak.
Denetim kurulu da aynı konu hakkındaki tespitlerini divan üyeleriyle paylaşacak.
Etiketler: Galatasaray
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