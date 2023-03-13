TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün dün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 12 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralanmıştı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaralanan futbolcuları tedavi gördükleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Alanya Kestelspor Kulübü Başkanı Levent Uğur ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oğuz Karahan da yer aldı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, trafik kazasında yaralanan Armoni Alanya Kestelsporlu futbolcuları, tedavi gördükleri Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

https://t.co/nfF3zowzzC pic.twitter.com/VSizDNFi9d — Corendon Alanyaspor (@Alanyaspor) March 13, 2023

Antalya Valisi Yazıcı Emre Tosun'u ziyaret etti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, deplasman dönüşünde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Armoni Alanya Kestelsporlu Emre Tosun’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Armoni Alanya Kestelspor'un takım midibüsünün dün deplasman dönüşünde devrilmesi sonucu 12 futbolcu, teknik direktör ile yardımcısı yaralanmıştı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yaralanan futbolculardan Emre Tosun'u Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali @ersinyazici1, Deplasman sonrası dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan Alanya Kestelspor’umuzun futbolcusu Emre Tosun’u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. pic.twitter.com/r1NsnRVaXF — T.C. Antalya Valiliği (@AntalyaValilik) March 13, 2023

Futbolcunun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Yazıcı, bu tür üzücü ve elim olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Ziyarette AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de yer aldı.