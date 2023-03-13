Federasyondan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çalışmaların yakından takip edildiği belirtildi.

"Federasyonumuzun imkanları dahilinde katkı sağlanmaya devam edilmektedir. Özellikle bölgede yer alan kulüplerimizin faaliyetlerinin tekrar başlayabilmesi amacıyla gerekli ihtiyaçlar belirlenerek destek olabilmek amacıyla planlama çalışmalarımız sürdürülmektedir."

Depremin etkilediği iller için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği hatırlatıldı.

"OHAL kapsamındaki illerimizde yer alan kulüp sporcularımızın tof.portal.gov.tr adresi üzerinden yapacakları sporcu kayıtlarından 31 Aralık tarihine kadar kayıt ücreti alınmamasına karar verilmiştir. Ayrıca yine bu illerde bulunan kulüp ve ferdi sporcularımızdan 31 Aralık tarihine kadar ulusal yarışmalarımız için kayıt ücreti alınmayacaktır."