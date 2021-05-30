Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı için Ankara Esenboğa Havaalanında karşılaşma töreni düzenlendi.

Törene, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Karakaya, Ankara Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, Ayşe Begüm Onbaşı'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

"İstiklal Marşı okunduğunda tüylerimiz diken diken olmuştu"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Ayşe Begüm Onbaşı, "Öncelikle çok mutluluk vericiydi. Çok mutluyuz, oraya çıkarken Türkiye'nin, kadının gücünü göstermeye diye çıkmıştık. Her şeyden çok memnunuz, performanslarımızdan çok memnunuz. Tekim haricinde trio arkadaşlarım Emir ve Aykut'la beraber triolarda final yapmak nasip oldu. Gerçekten çok mutluyuz, çok gururluyuz. İstiklal Marşı okunduğunda da zaten tüylerimiz diken diken olmuştu. Mutluyuz. Bundan sonraki en yakın hedefim Avrupa Şampiyonası inşallah oraya katılım sağlayacağız, oradaki başarılarımızı da yine sürdürmek istiyoruz. Yine tekler, çiftlerde katılım sağlayacağız. İnşallah bakalım orada da elimizden geleni yapacağız" dedi.