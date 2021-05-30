Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, dayısı Metin Bahçekapılı vefat eden Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz" denildi.
Merhumun Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin katıldığı kaydedildi.
Etiketler: Fenerbahçe Emre Belözoğlu
Son Haberler
- 21:10
- 20:52
- 20:42
- 20:29
- 20:43
Sıradaki Haber
İtalya Bisiklet Turu'nda şampiyon Egan Bernal
Yükleniyor lütfen bekleyiniz