Arjantin, Dünya Şampiyonu oldu. Siyasiler, sosyal medya hesaplarından kutlama mesajları yayımladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından birinin yaşandığını söyledi.

Şentop, "Fransa'yı yenerek kupayı kazanan Arjantin'i kutluyorum" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mesajında "Muhteşem bir final maçı ile 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve Arjantin halkını gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kutlama mesajında, Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin milli takımını ve tüm Arjantinlileri tebrik etti.

"Muhteşem bir final"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhteşem bir final" diyerek Arjantin ve Fransa'yı kutladı.

İngilizce paylaştığı mesajında ise "Unutulmaz bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı için Katar'ı tebrik ediyoruz" mesajına yer verdi.

"Futbolun güzelliği kendini tüm ihtişamıyla gösterdi"

Müthiş bir maç olduğunu kaydeden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Futbolun güzelliği kendini tüm ihtişamıyla gösterdi. Arjantin’i kutluyoruz" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin'i yaptıkları paylaşımlarla tebrik etti.